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بينهم 4 مصريين.. تفاصيل تفجير صراف وسرقة أكثر من 100 ألف دولار في السعودية

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بينهم 4 مصريين.. تفاصيل تفجير صراف وسرقة أكثر من 100 ألف دولار في السعودية
تفجير صراف وسرقة أكثر من 100 ألف دولار في السعودية
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ألقى الأمن السعودي القبض على 5 متهمين بتفجير جهاز صراف آلي وسرقة مبالغ نقدية منه، قيمتها مليون و400 ألف ريال، أي أكثر من 100 ألف دولار.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض شاكر بن سليمان التويجري، اليوم الجمعة، إنه تم تحديد هوية المتورطين في التخطيط للجريمة وتنفيذها وعددهم 11 متهما.

ومن بين المتهمين 4 مصريين، تمكن أحدهم من مغادرة المملكة وتهريب نصف مليون ريال من الأموال المسروقة، و4 من جنسيات بلغارية وروسية ومولدوفية، غادروا المملكة بعد تنفيذ الجريمة بساعات، وسعوديان ويمني.

وتم القبض على 5 متهمين وبحوزتهم سبعمائة ألف ريال من المبالغ المسروقة من الصراف الآلي التابع للبنك العربي في الرياض، ولا تزال الجهات المختصة تعمل على استرداد الموجودين خارج المملكة من الجناة وعددهم 6.

المصدر: واس

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