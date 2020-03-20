مصر تحسم الجدل حول فرض حظر التجول في البلاد

أعلنت الحكومة المصرية أنه لا صحة للأنباء القائلة بفرض حظر التجول بأي محافظة من محافظات الجمهورية نتيجة لانتشار فيروس كورونا.

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ونفى تقرير توضيح الحقائق، الصور المتداولة لأشخاص يرتدون كمامات وينامون على الأرض، وترويجها على أنهم ضحايا لفيروس كورونا في مصر.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي نقص بالمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر، والمخزون مطمئن ومتوافر بشكل كاف لعدة أشهر قادمة، وكذلك لا يوجد أي نقص بأَسّرة مستشفيات العزل الصحي، وأن هناك خطة جاهزة للتفعيل الفوري لمستشفيات أخرى لم يتم تفعيلها حتى الآن لعدم الحاجة.

ونفى تقرير توضيح الحقائق، ما تردد عن غلق المجال الجوي المصري خلال فترة تعليق الطيران، مؤكدا أنه سيتم استقبال الطيران العارض والدائم (بدون ركاب)، وذلك للسماح للسائحين المتواجدين بمصر باستكمال برامجهم السياحية والعودة إلى أوطانهم في المواعيد المقررة على رحلاتهم، دون استقدام أي وفود سياحية جديدة خلال فترة تعليق الطيران.

المصدر: وسائل إعلام مصرية