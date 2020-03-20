 
مباشر

مصر تحسم الجدل حول فرض حظر التجول في البلاد

أخبار العالم العربي

مصر تحسم الجدل حول فرض حظر التجول في البلاد
Reuters
مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nhd9

أعلنت الحكومة المصرية أنه لا صحة للأنباء القائلة بفرض حظر التجول بأي محافظة من محافظات الجمهورية نتيجة لانتشار فيروس كورونا.

إقرأ المزيد
اقتراح بفرض حظر التجول في مصر
اقتراح بفرض حظر التجول في مصر

ونفى تقرير توضيح الحقائق، الصور المتداولة لأشخاص يرتدون كمامات وينامون على الأرض، وترويجها على أنهم ضحايا لفيروس كورونا في مصر.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي نقص بالمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر، والمخزون مطمئن ومتوافر بشكل كاف لعدة أشهر قادمة، وكذلك لا يوجد أي نقص بأَسّرة مستشفيات العزل الصحي، وأن هناك خطة جاهزة للتفعيل الفوري لمستشفيات أخرى لم يتم تفعيلها حتى الآن لعدم الحاجة.

ونفى تقرير توضيح الحقائق، ما تردد عن غلق المجال الجوي المصري خلال فترة تعليق الطيران، مؤكدا أنه سيتم استقبال الطيران العارض والدائم (بدون ركاب)، وذلك للسماح للسائحين المتواجدين بمصر باستكمال برامجهم السياحية والعودة إلى أوطانهم في المواعيد المقررة على رحلاتهم، دون استقدام أي وفود سياحية جديدة خلال فترة تعليق الطيران.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا