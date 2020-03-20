السلطات العراقية تمنع توافد الزوار إلى المدن والعتبات الدينية في العراق

وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة بمنع توافد الزوار إلى المدن والعتبات الدينية منعا لتفشي ڤايروس كورونا.

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وقال عبد المهدي في بيان صحفي إن "خلية الأزمة الصحية التي خولناها بموجب أمرنا الديواني رقم 55 لسنة 2020 تسعى بكل الوسائل المتاحة للحفاظ على وضع صحي آمن تجنبا لمخاطر صحية صعبة يتعرض لها العالم أجمع".

وأضاف: "تطبيقا لما جاء في توصياتها التي صادقنا عليها بفرض حظر تجوال شامل، ومن خلال مراقبة الخروقات التي حصلت مما قد يؤدي إلى عواقب خطيرة قررنا الالتزام التام بحظر التجوال المعلن في بغداد وعدد من المحافظات".

وتابع عبد المهدي: "على قواتنا الأمنية تطبيق الحظر من خلال قيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد، مع مراعاة الاستثناءات المحدودة المنصوص عليها لحركة الكوادر الصحية ونقل المواد الغذائية والوقود والحالات الطارئة والدبلوماسيين والكوادر الإعلامية، ومنع التنقلات الأخرى بشكل تام إلا عن طريق موارد وزارتي الداخلية والصحة".

وأكد فرض غرامات مالية على المخالفين للحظر وحجز المركبات المخالفة طيلة مدة الحظر، ومنع توافد الزوار إلى المدن والعتبات المقدسة خلال مدة الحظر لأنها تخالف الضوابط الصحية التي وضعتها لجنة الأمر الديواني (55) والقرارات ذات الصلة، وعدم السماح بالتجمعات والمسيرات لأي سبب كان.

وشدد على ضرورة أن تلتزم أجهزة الدولة والمواطنين بالقرارات الصادرة، وتوصيات خلية الأزمة الصحية، والنصائح الطبية الرسمية، "حماية للعراق والعراقيين من انتشار الوباء والوصول إلى بر الأمان".

المصدر: RT