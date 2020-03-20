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الحكومة المصرية تصدر توضيحا حول تعرض البلاد لـ"منخفض جوي خطير"

أخبار العالم العربي

الحكومة المصرية تصدر توضيحا حول تعرض البلاد لـ
Reuters
مصر
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أصدرت الحكومة المصرية بيانا للرد على أنباء حول تعرض مصر لمنخفض جوي خطير خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أنه لا صحة لهذه الأنباء.

الحكومة المصرية تصدر توضيحا حول تعرض البلاد لـ
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بيان الحكومة المصرية
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وأشار مجلس الوزراء المصري إلى أنه تواصل مع هيئة الأرصاد الجوية التي نفت تلك الأنباء، موضحة أن الطقس في مصر سيشهد حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع انتهاء فصل الشتاء.

وكانت مصر قد تعرضت لحالة عدم استقرار ‏شديدة في الأحوال الجوية في الفترة من الخميس الموافق 12 مارس حتى السبت الموافق 14 منه، حيث ‏نشطت الرياح المثيرة للرمال والأتربة ووصلت لحد العاصفة، كما هطلت أمطار غزيرة.

المصدر: RT

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