السلطات العراقية: لا صحة للأنباء عن وفاة وزير الدفاع في نظام صدام حسين

نفت وزارة العدل العراقية، اليوم الخميس، الأنباء التي تحدثت عن وفاة سلطان هاشم، وزير الدفاع في نظام صدام حسين، داخل سجن الناصرية جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن "الأنباء التي تواردت بشأن وفاة وزير الدفاع السابق سلطان هاشم عارية عن الصحة، وندعو إلى توخي الدقة والمصداقية في نقل الأنباء التي تتعلق في الشأن الداخلي للبلد وبضرورة تحري الحقيقة من مصادرها الرسمية قبل نشر أي خبر لا مصداقية له".

وأضافت أن "السجين يتمتع بصحة جيدة ويعامل وفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي أقرها الدستور العراقي بهذا الشأن".

وفي وقت سابق، نقلت بعض وسائل الإعلام معلومات تفيد بوفاة هاشم داخل سجن الناصرية.

المصدر: RT