الكشف عن هوية أول مواطن مصري يتوفى بسبب كورونا في إيطاليا

نشرت صحيفة "الوطن" المصرية صورة المواطن المصري المتوفي بسبب فيروس كورونا في إيطاليا، وذلك بعد إعلان وفاته منذ عدة أيام.

إقرأ المزيد

وقالت الصحيفة المصرية إن المواطن يدعى أحمد الفار وعمره 65 عاما، أدخل المستشفى قبل 12 يوما، وكان يعاني من بعض المشاكل الصحية المزمنة، وأصيب بفيروس كورونا أثناء علاجه في المستشفى، مؤكدا أنه لم يكن مصابا به قبل دخوله المستشفى.

وأضاف المستشار الإعلامي للجالية المصرية، أن المواطن أحمد الفار من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، المصرية، وكان يعيش في إيطاليا بمدينة "بيرجامو"، متزوج بإيطالية، ويعمل في صيانة الحاسب الآلي.

المصدر: الوطن