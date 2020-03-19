 
مباشر
عاجل
الدفاع التركية تؤكد مقتل عسكريين اثنين من قواتها بهجوم صاروخي لـ"بعض الجماعات المتطرفة"

الكشف عن هوية أول مواطن مصري يتوفى بسبب كورونا في إيطاليا

أخبار العالم العربي

الكشف عن هوية أول مواطن مصري يتوفى بسبب كورونا في إيطاليا
Reuters
مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nh76

نشرت صحيفة "الوطن" المصرية صورة المواطن المصري المتوفي بسبب فيروس كورونا في إيطاليا، وذلك بعد إعلان وفاته منذ عدة أيام.

الكشف عن هوية أول مواطن مصري يتوفى بسبب كورونا في إيطالياالمواطن المصري
إقرأ المزيد
وفاة أول مصري بفيروس كورونا في إيطاليا
وفاة أول مصري بفيروس كورونا في إيطاليا

وقالت الصحيفة المصرية إن المواطن يدعى أحمد الفار وعمره 65 عاما، أدخل المستشفى قبل 12 يوما، وكان يعاني من بعض المشاكل الصحية المزمنة، وأصيب بفيروس كورونا أثناء علاجه في المستشفى، مؤكدا أنه لم يكن مصابا به قبل دخوله المستشفى.

وأضاف المستشار الإعلامي للجالية المصرية، أن المواطن أحمد الفار من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، المصرية، وكان يعيش في إيطاليا بمدينة "بيرجامو"، متزوج بإيطالية، ويعمل في صيانة الحاسب الآلي.

المصدر: الوطن

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا