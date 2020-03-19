كورونا.. الجيش الأردني يغلق العاصمة

مضى الجيش الأردني صباح اليوم الخميس في تطبيق قرار إغلاق العاصمة عمان وحظر التنقل بين المحافظات، ضمن إطار إجراءات منع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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وكان مدير التوجيه المعنوي، العميد الركن مخلص محمد المفلح، قد صرح في حديث إلى قناة "المملكة" مساء أمس الأربعاء، عن إغلاق مداخل ومخارج العاصمة وغيرها من المحافظات، سيتم اعتبارا من الساعة السابعة من صباح يوم الخميس وحتى إشعار آخر، مع الالتزام بـ"محدودية الحركة" داخل المحافظات إلا للضرورة القصوى.

وأشار المسؤول العسكري إلى أن هذا القرار يستثني "الأشخاص المصرح لهم من الجهات المعنية المعروفة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وبعض القطاعات الضرورية في حدها الأدنى لإدامة الحياة اليومية"، قائلا إن الإجراء يأتي "حفاظا على أمن وسلامة المواطنين وفي محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين المحافظات".

ونقلت وكالة "رويترز" اليوم عن شهود عيان تأكيدهم أن الجيش أقام نقاط تفتيش عند المداخل الرئيسية للعاصمة، ولا يسمح بالعبور منها إلا لسيارات تنقل السلع الضرورية أو الأشخاص "المصرح لهم".

وطالبت الحكومة المواطنين بالبقاء في منازلهم والامتناع عن أي تحركات باستثناء الحالات طارئة، فيما هددت أجهزة الأمن المخالفين بعقوبة السجن، حسب "رويترز".

وأكدت الوكالة أن معظم المحلات التجارية باستثناء تلك التي تبيع الأغذية والأدوية في عمّان أغلقت أبوابها أمس تلبية لطلب الحكومة، فيما أغلقت الشرطة المحلات التي تجاهلت هذه التوجيهات.

وأفاد موقع "نور الأردن" بأن الحكومة تتجه إلى إعلان حظر التجوال في عموم أنحاء المملكة خلال 48 ساعة وحتى إشعار آخر، غير أن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة نفى، في حديث إلى وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، وجود خطة لفرض حظر التجوال في المحافظات غدا الجمعة، مؤكدا أن الإجراءات ستبقى كما هي فيما يتعلق بإغلاق العاصمة وحظر التنقل بين المحافظات.

وسجلت في الأردن حتى الآن 56 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات