وفاة تونسي ثان في إيطاليا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (صورة)

أفادت وكالة الأنباء التونسية اليوم الخميس، بأن تونسيا ثانيا يبلغ من العمر 67 سنة، توفي في مقاطعة إنكونا الإيطالية، إثر إصابته بفيروس كورنا المستجد.

وقال سفير تونس لدى إيطاليا، معز السيناوي، إن المواطن التونسي كان يعمل بحارا ويعاني من مرض مزمن (القلب).

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وأضاف أنه قد تم إعلام عائلته بخبر الوفاة وأن القنصلية العامة بروما تنسق مع السلطات الإيطالية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص عملية دفنه في ظل إستحالة نقل جثمانه إلى تونس بعد أن تم غلق الحدود الجوية والبحرية فيها للحد من انتشار الفيروس.

يذكر أن مهاجرا تونسيا مقيما في مدينة بريشيا التابعة لمقاطعة لومبارديا بشمال شرق ايطاليا، توفي يوم الأربعاء بعد احتدت حالته إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن القنصلية العامة التونسية أطلقت خدمة التراسل عن بعد في إطار الوقاية من الفيروس، وتم في هذا السياق اتخاذ إجراءات صارمة لا يسمح بموجبها دخول سوى شخص واحد أثناء تقديم الخدمة للتونسيين المقيمين بإيطاليا، كما وفرت سفارة تونس بإيطاليا مستلزمات الوقاية والكمامات الصحية.

وذكرت صفحة "توانسا في إيطاليا" على "فيسبوك" أن الراحل يدعى يونس بن مسعود من مدينة الشابة في ولاية المهدية، مشيرة إلى أن زوجته هي الأخرى مصابة بفيروس كورونا.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء