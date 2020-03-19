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الجيش المصري يعقم مبنى الحكومة والبرلمان من فيروس كورونا

أخبار العالم العربي

الجيش المصري يعقم مبنى الحكومة والبرلمان من فيروس كورونا
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مصر
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واصلت القوات المسلحة المصرية خطتها لإتباع الإجراءات الوقائية لعدد من المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالدولة لمواجهة فيروس كورونا.

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ودفعت قوات الجيش المصري عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لمقرات مجلس النواب ومجلس الوزراء وما تتضمنه من منشآت وقاعات للمؤتمرات وانعقاد الجلسات "بما يحقق ضمان سلامة وحماية أعضاء البرلمان المصري والسادة الوزراء والعاملين من احتماليات الإصابة بأي عدوى لفيروس كورونا".

وكانت إدارة الحرب الكيميائية في مصر قد قامت بإجراء التحاليل الفيرولوجية للأفراد من خلال قسم الوقاية البيولوجية بالمعامل الرئيسية للحرب الكيميائية باستخدام أجهزة (PCR)، كما تم تدبير أجهزة التعقيم ومهمات الوقاية البيولوجية التي تتناسب مع التعامل والوقاية من فيروس كورونا.

المصدر: RT

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