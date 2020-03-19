الطائرات المصرية تقلع لأخر مرة من مطار القاهرة

أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران رشدي زكريا أن الرحلة الأخيرة من مطار القاهرة الدولي أقلعت إلى طوكيو وعلى متنها أكثر من 200 راكبا.

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وأشار إلى أن هذه الرحلة هي أخر رحلة سفر دولية تسيرها الشركة قبل توقف حركة الطيران اعتبارا من ظهر اليوم الخميس وحتى 31 مارس الحالي في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف زكريا أنه من المقرر أن تسير الشركة اليوم 33 رحلة دولية استثنائية إلى كل من تورنتو وجدة وأبها ودبي وأكرا ولاجوس والدمام والرياض وأبوظبي وقبرص ولندن ونيويورك وكانو ومدريد وميلانو واسطنبول وباريس وبروكسل وامستردام وميونيخ وفرانكفورت وأثينا وموسكو وبرلين وروما وطوكيو لنقل المصريين الراغبين في العودة من الخارج بخلاف الرحلات الداخلية المنتظمة إلى المدن المصرية ورحلات الشحن الجوي إلى كل من الكويت واسطنبول وأوستند بلجيكا.

وكان رئيس مجلس الوزراء في مصر مصطفى مدبولي، قد أعلن أنه تم تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية بداية من ظهر يوم الخميس حتى يوم 31 مارس.

المصدر: RT