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تونس.. ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 39

أخبار العالم العربي

تونس.. ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 39
Reuters
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس
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أعلن المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة في تونس، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا "COVID-19" في البلاد إلى 39 إصابة.

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وقالت نصاف بن علية، مديرة المرصد، إنه تم تسجيل 10 حالات إصابة جديدة في تونس، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 39، لافتة إلى أنه من بين الإصابات الجديدة، حالة واحدة محلية، والحالات الأخرى آتية من خارج البلاد.

وسبق أن أعلنت السلطات الصحية في تونس في آخر حصيلة للإصابات بالفيروس، عن ارتفاع العدد إلى 29، بينما أعلن وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف المكي، أمس الأربعاء عن شفاء أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد، بتعافي مواطن من ولاية قفصة.

المصدر: موزاييك أف أم

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