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إصابة 4 رجال دين أقباط بفيروس كورونا في نيوجرسي ونيويورك

أخبار العالم العربي

إصابة 4 رجال دين أقباط بفيروس كورونا في نيوجرسي ونيويورك
Reuters
رجال دين أقباط
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أعلنت الكنيسة القبطية المصرية في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي الأمريكيتين، عن إصابة 4 كهنة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

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يأتي ذلك، رغم منع السلطات المحلية في الولايتين، التجمع والصلوات في الكنائس كإجراء احترازي من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر أصدرت تعليمات مشددة للأقباط، شملت تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية، وكذلك الاجتماعات الخاصة والعامة وتعليق كافة الأنشطة الكنسية التي تتطلب تجمعات، كما دعت إلى تعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية.

المصدر: coptstoday

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