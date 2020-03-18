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الجزائر.. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 75 حالة

أخبار العالم العربي

الجزائر.. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 75 حالة
AFP RYAD KRAMDI
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 75، فيما بلغ عدد الوفيات 7 حالات.

وأكدت وزارة الصحة الجزائرية شفاء 32 حالة من الفيروس اليوم الأربعاء.

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وأشارت الوزارة إلى أن البليدة على رأس قائمة الولايات بـ51 إصابة، وتم تسجيل 9 إصابات في العاصمة و4 في تيزي وزو و3 في سكيكدة وإصابة واحدة في كل من المدية وبجاية وسوق أهراس البويرة وبرج بوعريريج بومرداس وعنابة وأدرار.

وكان رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، قد أعلن أن حكومته حظرت الاحتجاجات في الشوارع بسبب فيروس كورونا.

المصدر: النهار

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