كورونا.. قضاة مصر يطلقون مبادرة لدعم الأسر المصرية المتضررة

أطلق نادي القضاة في مصر مبادرة لإنشاء صندوق لكفالة الأسر المتضررة من أزمة فيروس كورونا.

وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة إن مجلس إدارة نادي قضاة مصر بادر لاتخاذ هذه الخطوة "في ظل الأزمة التي تمر بها مصرنا الحبيبة والعالم أجمع، وفي سبيل تعزيز روح العطاء والشعور بالمسؤولية تجاه من يعانون، إذ يشهد الجميع أن الاقتصاد المصري في مراحل تقدم ونمو".

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ودعا نادي قضاة مصر "جموع الشعب المصري للوقوف بجانب الدولة المصرية ومدّ يد العون للجمعيات والمؤسسات التي تحمل هذا العبء، والتي باتت تنوء بحمل هذه المسؤوليات والتكاتف والتكافل مع تلك الأسر وذلك بإنشاء صندوق أهل مصر لكفالة الأسر المتضررة من تلك الأزمة".

ناصر حاتم - القاهرة