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عقيلة السيسي توجه رسالة لمواطناتها محورها كورونا

أخبار العالم العربي

عقيلة السيسي توجه رسالة لمواطناتها محورها كورونا
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زوجة السيسي
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وجهت انتصار السيسي عقيلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة للمصريات على خلفية فيروس كورونا، أشادت فيها بدور المرأة المصرية عبر التاريخ.

وأشارت السيدة الأولى إلى أن المرأة المصرية ستظل دائما وأبدا مصدر الحياة أمام كل خطر يواجه ويقع على أرض هذا الوطن.

وكتبت على "فيسبوك": "ثقتي بالله تعالى أنه يحمي مصرنا الحبيبة، وثقتي أيضا بالمرأة المصرية التي تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة تجاه أسرتها لرعايتهم ونصحهم لتجاوز هذه المحنة الخطيرة التي تمر بالعالم، والتي ستصبح مجرد ذكرى تضاف إلى بطولاتها عبر التاريخ".

المصدر: RT

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