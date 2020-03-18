الفيضانات تجتاح 3 محافظات عراقية (فيديو)

أفاد مراسلنا في العراق اليوم الأربعاء، بأن 3 محافظات عراقية تعرضت للفيضان بسبب الأمطار الغزيرة خلال الساعات الماضية.

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وأفاد مراسل RT بأن "الفيضانات ضربت محافظات دهوك ونينوى وصلاح الدين شمالي البلاد، وحاصرت عددا من المناطق والقرى السكنية".

وتحاول السلطات إنقاذ مدنيين أغرقت المياه منازلهم في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وأعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، عن حالة الطقس لغاية الأحد المقبل، وقالت إن "البلاد ستشهد أمطارا رعدية وتقلبات بدرجات الحرارة".

المصدر: RT