‎الصدر: تكليف الزرفي شأن داخلي ولا داعي لتدخل دول الجوار والمحتل

قال زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، إن تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة، هو شأن داخلي، ولا داعي لتدخل دول الجوار والمحتل، في إشارة إلى أمريكا.

وكتب في تغريدة على تويتر "سواء كان المرشح وفق الضوابط أو لم يكن كذلك فهذا أمر راجع لنا نحن العراقيين لا غير، وسواء كانت آلية اختياره صحيحة أم لم تكن كذلك فهذا شأن عراقي بحت، فلا داعي لتدخل أصدقائنا من دول الجوار أو غيرهم، ولاسيما المحتل".

وأضاف "لتعلموا أن صراع السياسيين الشيعة الذي ما عاد يطاق هو من غير آلية الاختيار، كما أن اختياراتهم لأناس غير أكفاء أو اختلافهم وعدم توافقهم على مرشح هو ما استدعى اختيار شخص غير مقرب لنا ولك".

وتابع الصدر "عموما فلست بصدد إعطاء رأيي بهذا المرشح أو غيره بل جل ما يهمني سيادة العراق".

المصدر: RT