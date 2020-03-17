دمشق تغلق الحدائق العامة ومراكز خدمة المواطن والمطاعم

أصدر محافظ العاصمة السورية دمشق اليوم، قرارا لتعزيز الوقاية ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، تضمن إغلاق الحدائق العامة ومراكز خدمة المواطن الحكومية والمطاعم.

وجاء في القرار: بناء على ما قررته رئاسة مجلس الوزراء حول اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا، يتم إغلاق كل مراكز خدمة المواطن، والمنتزهات الشعبية والحدائق العامة.

وتضمن القرار كذلك، إغلاق منشآت الإطعام المصنفة سياحيا وشعبيا بمختلف الفئات (مقاهي- كافتيريا-صالات- بارات-محال بيع المثلجات-محال الحلويات التي يتواجد بها طاولات وكراسي لجلوس الزبائن- محال بيع المعجنات).

وأوقفت سلطات العاصمة السورية أيضا رخص أشغال الأرصفة المشغولة من قبل محلات الأطعمة السريعة والعصائر، والاكتفاء بالبيع ومنع استقبال الزبائن لتناول الوجبات داخل المحلات والتأكيد على أصحابها باتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة وإغلاق المطاعم الخارجية التابعة للفنادق واقتصارها على خدمة النزلاء.

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ومنعت كذلك الكراسي والطاولات المجهزة لاستقبال الزبائن لتناول الوجبات السريعة في المولات والاكتفاء بتقديمها.

وشددت المحافظة على إغلاق النوادي والملاهي الليلية، وكذلك دور السينما والمسارح، وصالات المناسبات من أفراح وعزاء، وإغلاق النوادي الرياضية وملاهي الأطفال وصالات ألعاب الأطفال ومقاهي الإنترنيت.

المصدر: RT