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لافروف يبحث مع حواتمة القضية الفلسطينية وفرص السلام

أخبار العالم العربي

لافروف يبحث مع حواتمة القضية الفلسطينية وفرص السلام
Sputnik NATALIA SELIVERSTOVA
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة سبل تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتوحيد الصف الفلسطيني.

وجاء في بيان عن وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، أن الجانبين تبادلا الآراء حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط مع التركيز على تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف البيان أنه "تم بحث مهمة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس منظمة التحرير الفلسطينية بأسرع ما يمكن، شرطا رئيسيا لترتيب عملية التفاوض مع إسرائيل".

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وأكد الجانب الروسي على "موقفه الثابت الداعم لحل الدولتين" على أساس القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام.

وجرت بمقر الخارجية الروسية أيضا مشاورات حثيثة بين المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف وحواتمة.

المصدر: RT

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