مصر تنفي صحة صور لضحايا كورونا

ردت وزارة الصحة والسكان المصرية على تداول صور مرعبة لجثث على وجوه أصحابها الكمامات، وكأنهم "ضحايا لفيروس كورونا في مصر".

إقرأ المزيد

وقالت الوزارة في بيان لها إن الصور المتداولة غير صحيحة ومفبركة لبث الرعب في قلوب المواطنين وللإيحاء بأن الوضع الصحي في مصر قد خرج عن السيطرة.

وأكدت الوزارة أن البيانات المعلنة عن حالات الإصابة بالفيروس هي البيانات الواقعية التي تتوافق مع الواقع الصحي في مصر بشكل كامل ولا يوجد لدينا ما نخفيه، وأن مستشفيات العزل الصحي على أتم الاستعداد لاستقبال أي حالات مصابة حيث يتم التعامل مع فيروس كورونا في مصر بمنتهى الجدية وفي شفافية كاملة بشهادة منظمة الصحة العالمية.

المصدر: RT