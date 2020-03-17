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روسيا تعرض صواريخ ساحلية لرجم الحاملات وإغراق سفن مرافقتها

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روسيا تعرض صواريخ ساحلية لرجم الحاملات وإغراق سفن مرافقتها
Sputnik
منظومة بال الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تقرر الكشف عن بطارية صواريخ ساحلية جديدة للمرة الأولى، خلال العرض العسكري المزمع في الذكرى الـ75 للنصر على النازية في مايو المقبل.

روسيا تعرض صواريخ ساحلية لرجم الحاملات وإغراق سفن مرافقتها
Sputnik
منظومة بال
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لمحة عن منظومة
لمحة عن منظومة "بال – إي" الساحلية للصواريخ المضادة للسفن (فيديو)

والمنظومة التي ستعرضها روسيا، هي صواريخ "بال – إي" الساحلية ذاتية الحركة، ومضادة للسفن ومخصصة لضرب القواعد البحرية وغيرها من منشآت البنية التحتية الساحلية للعدو المفترض.

وتضم البطارية 4 عربات بـ8 صواريخ من طراز "إكس – 35 إي" أو "3 أم 24 إي"، وعربات إمداد وتعمير تحمل 32 صاروخا.

ويمكن أن تطلق الصواريخ رجما ودراكا، حسب قوة السفن المعادية. وفي حال اكتشاف طراد معاد أو حاملة طائرات معادية وسفن مرافقة لها، تزيد إزاحة كل منها 10 آلاف طن، ترجمها "بال- إي" بـ32 صاروخا، ما يضمن تدمير مجموعة السفن المعادية.

روسيا تعرض صواريخ ساحلية لرجم الحاملات وإغراق سفن مرافقتها
Sputnik
منظومة بال

المصدر: tvzvezda

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