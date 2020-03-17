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مصر تعلق عروض السينما والمسارح بسبب كورونا

أخبار العالم العربي

مصر تعلق عروض السينما والمسارح بسبب كورونا
Reuters
مصر
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أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارا بتعليق العروض في دور السينما والمسارح أيا كانت تبعيتها، لحين صدور قرار آخر.

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وأوضح رئيس الوزراء، أن ذلك يأتي كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وكانت غرفة صناعة السينما المصرية قد نشرت بيانا بشأن دور العرض المصرية، وقالت: "تهيب إدارة غرفة صناعة السينما بأصحاب ومستغلي دور العرض السينمائي اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين من فيروس كورونا".

المصدر: وكالات

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