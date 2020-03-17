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مصر تعلن اكتشاف إصابات جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

مصر تعلن اكتشاف إصابات جديدة بفيروس كورونا
Reuters
مصر
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أعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بعد اكتشاف 3 حالات في محافظة المنوفية.

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وقالت وزارة الصحة، إن الحالة الأولى سجلت لدى شخص ظهرت عليه الأعراض وتم وضعه في الحجر الصحي بمستشفى حميات منوف، وتم أخذ العينة منه وثبت إيجابية التحاليل وتم نقله إلى الحجر الصحي بمستشفى العجمي.

وأشارت إلى أن الحالة الثانية سجلت لدى سيدة مقيمة بقرية طهواي بمركز أشمون وكانت قادمة من السعودية، وثبت إيجابية التحاليل الخاصة بها وتم نقلها إلى مستشفى العجمي.

أما أن الحالة الثالثة، فقد سجلت لدى شخص تم استقباله بمستشفى حميات شبين الكوم وثبتت إيجابية التحاليل الخاصة به، وتم نقله للحجر الصحي بمستشفى العجمي.

المصدر: RT

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