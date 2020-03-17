صالح للزرفي: حقق تطلعات العراقيين واعمل على إجراء انتخابات مبكرة

أصدرت رئاسة الجمهورية في العراق، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن تكليف عدنان الزرفي لرئاسة الحكومة المؤقتة.

وذكر بيان رئاسي أن "رئيس الجمهورية برهم صالح عبر خلال مراسم التكليف التي جرت في قصر السلام ببغداد، عن أمنياته لرئيس الوزراء المكلف بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، وأن يعمل على إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، ويحقق تطلعات العراقيين، ويلبي مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة من خلال إنجاز الإصلاحات المطلوبة، وأن يحافظ على سيادة واستقرار وأمن العراق".

وأضاف أن "صالح أشار إلى أن العراق يستحق الأفضل وشعبه بذل التضحيات الجليلة من أجل الحياة الحرة الكريمة والمستقبل الواعد لجميع أبنائه".

وأشار صالح بحسب البيان إلى أن "الكثير من المهام والاستحقاقات التي ينتظرها الشعب العراقي بكافة مكوناته وأطيافه لا تزال أمامنا، وهي أمانة ومسؤولية في أعناقنا نسعى جميعا لتحقيقها".



وفي وقت سابق من اليوم كلف رئيس الجمهورية برهم صالح عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة.



المصدر: RT