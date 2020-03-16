تونس تغلق الحدود الجوية والمنافذ البرية بسبب فيروس كورونا

أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ في كلمة اليوم الاثنين، عن إغلاق الحدود الجوية والمنافذ البرية باستثناء الرحلات التجارية، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الفخفاخ منع التجمعات في الأسواق والحمامات وتأجيل كل التظاهرات والأنشطة الرياضية والبطولات الرياضية.

وصرح بأن تقرر العمل بنظام الحصة الواحدة لمدة 5 ساعات وذلك بداية من بعد الأربعاء 18 مارس، وذلك في إطار مجابهة فيروس كورونا.

وأفاد الفخفاخ أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 24 حالة.

ودعا الوزير التونسي إلى ضرورة احترام الحجر الصحي الذاتي والالتزام به في إطار مجابهة فيروس كورونا، حيث أوضح أن عدد المصابين سيكون بالآلاف إذا لم يتم الالتزام بالحجر.

وأشار إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد التشاور مع الرئيس قيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي ورؤساء المنظمات الوطنية.

جدير بالذكر أن الفخفاخ اتخذ يوم الجمعة 13 مارس جملة من الإجراءات:

• إغلاق الحدود البحرية بصفة كلية

• إغلاق الحدود الجوية بصفة كليّة مع إيطاليا

• الإبقاء على رحلة واحدة جويّة يوميا إلى فرنسا

• الإبقاء على رحلة واحدة أسبوعيا إلى مصر وإسبانيا وبريطانيا وألمانيا

• إعلام كل الوافدين التونسيين والأجانب بتطبيق الحجر الصحي بصفة آلية حال قدومهم إلى تونس

•إلغاء كل التظاهرات الثقافيّة والمؤتمرات العلمية والتجمعات والمعارض

• إغلاق المقاهي والمطاعم والملاهي الليلية بداية من الساعة 16:00

• تعليق أداء صلاة الجماعة بما فيها صلاة الجمعة

• تنظيم البطولات الوطنية والتظاهرات الرياضية دون جمهور

• إيقاف الدروس التربوية والجامعية العمومية والخاصّة وإغلاق رياض الأطفال لغاية 28 مارس 2020 مع قابلية التجديد بعد العطلة.

المصدر: RT