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العراق ينفي رشّ طائرات عسكرية مبيدات مضادة لكورونا

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العراق ينفي رشّ طائرات عسكرية مبيدات مضادة لكورونا
Reuters ABDULLAH DHIAA AL-DEEN
الفرق الصحية في محافظة كربلاء بالعراق
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نفت خلية الأزمة في العراق اليوم الاثنين، قيام طائرات عسكرية برش المبيدات ضد فيروس كورونا في أنحاء العراق، داعية الجميع إلى تجنب الشائعات والأخبار الكاذبة.

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وقال عضو الخلية اللواء سعد معن، إنه "لا صحة لما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول قيام طائرات عسكرية خاصة برش مبيدات ضد كورونا".

ودعا معن، إلى "توخي الحيطة والحذر من تناقل الأخبار المفبركة، وضرورة استقاء المعلومات والأخبار من المصادر الموثوقة والرسمية خاصة في الفترة الحالية".

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، خبرا أكد "قيام مروحيات عسكرية خاصة برش مبيدات ضد فيروس كورونا في سماء البلاد".

المصدر: RT

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