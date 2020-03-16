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التئام المجلس التنفيذي في دبي عن بعد تفاديا لكورونا - فيديو

أخبار العالم العربي

التئام المجلس التنفيذي في دبي عن بعد تفاديا لكورونا - فيديو
Reuters Jumana El-Heloueh
رئيس المجلس التنفيذي في دبي حمدان بن محمد ووالده الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات
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عقد رئيس المجلس التنفيذي في دبي الشيخ حمدان بن محمد اجتماع المجلس عن بعد التزاما بالتوجيهات التي أصدرتها الجهات المختصة، في إطار الجهود المبذولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكتب بن محمد على "تويتر": "عقدنا اليوم اجتماع المجلس التنفيذي في دبي عن بعد التزاما بالتوجيهات الصادرة حفاظا على صحة وسلامة المجتمع... كلنا اليوم مسؤولون عن الالتزام بتلك التعليمات".

وأضاف: "بتعاونكم، فإن دبي ودولة الإمارات قادرة على تجاوز الوضع الراهن والتغلب على كل تحدي".

وتابع: "كل الإجراءات التي يتم اتخاذها على مستوى الدولة ودبي هدفها بالدرجة الأولى حماية المجتمع ونضع هذا الهدف فوق كل اعتبار. الواجب الوطني يحتم علينا الالتزام بالتوجيهات والنصائح من الجهات المختصة وقادتنا قدوتنا في ذلك".

المصدر: الإمارات اليوم

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