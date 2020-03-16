التئام المجلس التنفيذي في دبي عن بعد تفاديا لكورونا - فيديو

عقد رئيس المجلس التنفيذي في دبي الشيخ حمدان بن محمد اجتماع المجلس عن بعد التزاما بالتوجيهات التي أصدرتها الجهات المختصة، في إطار الجهود المبذولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكتب بن محمد على "تويتر": "عقدنا اليوم اجتماع المجلس التنفيذي في دبي عن بعد التزاما بالتوجيهات الصادرة حفاظا على صحة وسلامة المجتمع... كلنا اليوم مسؤولون عن الالتزام بتلك التعليمات".

وأضاف: "بتعاونكم، فإن دبي ودولة الإمارات قادرة على تجاوز الوضع الراهن والتغلب على كل تحدي".

عقدنا اليوم اجتماع المجلس التنفيذي في دبي عن بُعد التزاماً بالتوجيهات التي أصدرتها الجهات المختصة حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع ... كلنا اليوم مسؤولون عن الالتزام بتلك التعليمات، بتعاونكم فإن دبي ودولة الإمارات قادرة على تجاوز الوضع الراهن والتغلب على كل تحدي. pic.twitter.com/xDRRzziPjG — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) March 16, 2020

وتابع: "كل الإجراءات التي يتم اتخاذها على مستوى الدولة ودبي هدفها بالدرجة الأولى حماية المجتمع ونضع هذا الهدف فوق كل اعتبار. الواجب الوطني يحتم علينا الالتزام بالتوجيهات والنصائح من الجهات المختصة وقادتنا قدوتنا في ذلك".

المصدر: الإمارات اليوم