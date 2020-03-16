 
مباشر

تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر

أخبار العالم العربي

تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر
Reuters
قطر، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ngfx

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الاثنين، عن تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

إقرأ المزيد
قطر..تعلّق جميع الرحلات القادمة للدوحة
قطر..تعلّق جميع الرحلات القادمة للدوحة

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن معظم الحالات الجديدة المسجلة ترتبط بالعمالة الوافدة التي كانت تحت الحجر الصحي، كما تم تسجيل 3 حالات تعود لمواطنين قطريين عائدين من المملكة المتحدة، وإسبانيا، وسويسرا، لافتة إلى أنه تم إدخال الحالات المصابة الجديدة إلى العزل الصحي التام، وهم يتمتعون بصحة جيدة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة تستمر بتوسيع دوائر البحث وإجراء الفحوص اللازمة لكل من كان على تواصل مع الحالات المؤكدة.

وسجلت قطر في آخر حصيلة أمس الأحد، 337 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينما أعلنت شفاء أربعة من المرضى بعد تلقيهم العلاج اللازم.

المصدر: قنا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا