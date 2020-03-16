وزيرة الصحة الصومالية تعلن تسجيل أول إصابة بكورونا في البلاد

أعلنت وزيرة الصحة الصومالية فوزية أبيكار نور، أن بلادها أكدت أول إصابة بفيروس كورونا، بعد أن ثبتت إصابة شخص كان في الحجر الصحي.

وكتبت الوزيرة على "تويتر": "بعد الحجر الصحي وإجراء فحوص على أربعة صوماليين قدموا من الصين الأسبوع الماضي، نؤكد ثبوت إصابة أحدهم بفيروس كورونا".

Ka dib karantiil iyo baaritaan aan ku samaynnay muwadaniintii afarta ahayd ee ka yimid dalka china usbuucii hore waxa aan xaqiijinayaa in mid ka mid ah muwaadiniintaas laga helay cudurka caabuqa faafan. Wasaaraddu waxay ka shaqaynaysaa xakamaynta cudurka. — Dr Fawziya Abikar (@AbikarDr) March 16, 2020

وأضافت: "الوزارة تعمل على احتواء المرض".

المصدر: رويترز