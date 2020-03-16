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وزيرة الصحة الصومالية تعلن تسجيل أول إصابة بكورونا في البلاد

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وزيرة الصحة الصومالية تعلن تسجيل أول إصابة بكورونا في البلاد
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الإجراءات الوقائية في الصومال
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أعلنت وزيرة الصحة الصومالية فوزية أبيكار نور، أن بلادها أكدت أول إصابة بفيروس كورونا، بعد أن ثبتت إصابة شخص كان في الحجر الصحي.

وكتبت الوزيرة على "تويتر": "بعد الحجر الصحي وإجراء فحوص على أربعة صوماليين قدموا من الصين الأسبوع الماضي، نؤكد ثبوت إصابة أحدهم بفيروس كورونا".

وأضافت: "الوزارة تعمل على احتواء المرض".

المصدر: رويترز

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