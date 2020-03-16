العراق.. محافظ النجف يتوعد المتلاعبين بالأسعار بسبب كورونا

توعد محافظ النجف في العراق لؤي الياسري، باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق من يتلاعب بالأسعار، فيما طمأن أهالي المحافظة بأن المواد الغذائية متوفرة و"بكميات كبيرة".

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وقال الياسري خلال تفقده الأسواق لمتابعة أسعار المواد الغذائية ولقائه بالتجار، إن "المواد الغذائية في أسواق الجملة متوفرة بكميات كبيرة جيدة وليست هناك مشكلة".

وأضاف، أن "ارتفاع الأسعار من بعض التجار والأسواق الجشعين والمنتفعين سيواجه بقوة القانون والقضاء وذلك من خلال متابعة مفارز الأمن الاقتصادي".

وبارك المحافظ، إطلاق التجار مبادرات لتوزيع سلة غذائية للعوائل المعسرة، متابعا أن "الواجب الأخلاقي والديني والقانوني تجاه الوطن والمواطن أن يكون التاجر عونا لهم وسندا".

وأشار الياسري، إلى أن "الإجراءات التي اتخذتها خلية الأزمة يوم الأحد كالعطلة وحظر التجوال وبعض القرارات الأخرى هي من أجل صحة المواطن".

المصدر: "السومرية نيوز"