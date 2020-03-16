3 محافظات عراقية تفرض حظر التجول ورابعة تستنفر بحثا عن مصاب بكورونا فارّ

أفاد مراسلنا في العراق اليوم الأاثنين، بأن 3 محافظات عراقية فرضت حظ التجوال بسبب كورونا، بينما استنفرت محافظة رابعة بعد هروب مصاب بالفيروس.

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وأصدرت خلية الأزمة في محافظة الأنبار جملة من القرارات بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا، منها حظر للتجول لمدة أربعة أيام ابتداء من يوم الأربعاء، وإلغاء الصلاة في المساجد وبضمنها صلاة الجمعة والاكتفاء برفع الأذان فيها فقط، وغلقها لمدة أسبوعين حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

وخلية الأزمة في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار اتخذت إجراءات وقائية سريعة وأغلقت مداخل القضاء وحركت دوريات عسكرية بحثا عن مشتبه بإصابته بفيروس كورونا، كان قد هرب من المستشفى أمس الأحد.

وأعلنت قيادة عمليات البصرة فرض حظر التجول في السابعة من مساء اليوم الاثنين وحتى الثاني والعشرين من الشهر الحالي فيما فرضت السلطات المحلية في محافظة واسط حظرا للتجول.

المصدر: RT