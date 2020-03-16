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إسرائيل: الكشف عن شبكة جنود إسرائيليين وفلسطينيين لتهريب الأسلحة

أخبار العالم العربي

إسرائيل: الكشف عن شبكة جنود إسرائيليين وفلسطينيين لتهريب الأسلحة
Reuters
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كشف الأمن الإسرائيلي اليوم، النقاب عن ضبط شبكة تهريب أسلحة والاتجار بها مؤلفة من إسرائيليين وفلسطينيين.

وأفاد الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية، بأنه تم اعتقال العديد من الجنود الإسرائيليين النظاميين والمسرحين وكذلك مدنيين، للاشتباه بتعاونهم في تجارة غير مشروعة بالذخيرة والأسلحة النارية، التي تصل في نهاية المطاف إلى الأراضي الفلسطينية.

وجرى التحقيق الذي تم في عملية أطلق عليها رمز "إخوة السلاح"، لدى الوحدة المركزية "منطقة النقب" والجيش الإسرائيلي، وتم خلالها اعتقال 21 شخصا.

 

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 وأظهر التحقيق أن المدنيين والجنود، قد سرقوا كميات كبيرة من الذخيرة من الجيش، بل واستبدلوا أسلحة عادية بقطع سلاح مزيفة، مستغلين دورهم كسائقين لمركبات عسكرية وإمكانية وصولهم إلى مستودعات الأسلحة.

المصدر: i24news

 

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