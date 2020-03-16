كتلتا الصدر والحكيم تشيران إلى تعرقل عملية اختيار رئيس الحكومة الانتقالية

أعلن رئيس تيار "الحكمة" المعارض في العراق، عمار الحكيم، اليوم الاثنين، عن عدم تدخل تياره في اختيار أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة بعد الآن.

بدورها أعلنت كتلة "سائرون" بقيادة مقتدى الصدر، عن عدم توصل اللجنة السباعية إلى اختيار رئيس الحكومة.

وقال الحكيم في بيان صحفي "بسبب رفضنا البقاء في معادلة التلكؤ وتحفظنا على حسابات سياسية لا تأخذ بنظر الاعتبار المصلحة العليا للعراق والعراقيين، ولا تراعي الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، فإننا قررنا ألا نتدخل في مهمة اختيار اسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء للمرحلة الانتقالية بعد الآن".

وأضاف أن "دخول تيار الحكمة الوطني كان لإيجاد مخرج للانغلاق السياسي وتعطيل مصالح الناس ليس إلا ومن هنا نجدد موقفنا المطالب بأن تنحصر مهمة المرشح القادم في إطار إعادة هيبة الدولة والتهيؤ لإجراء الانتخابات المبكرة خلال هذا العام".

من جهته قال رئيس كتلة تحالف "سائرون" نبيل الطرفي، في بيان صحفي إن "اللجنة السباعية لم تتوصل إلى اتفاق على اختيار مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة بدلا عن الحكومة المستقيلة الحالية".

وأضاف "على رئيس الجمهورية ممارسة صلاحياته الدستورية بالتكليف".

يذكر أن المدة الدستورية المحددة لرئيس الجمهورية لتكليف رئيس الحكومة الانتقالية تنتهي اليوم الاثنين.



المصدر: RT