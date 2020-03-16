العراق.. السجن ثلاث سنوات للمصابين بكورونا يرفضون الحجر والعلاج

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المصابين بكورونا الممتنعين عن تقديم المعلومات ‏للجهات الطبية المختصة لمعالجتهم والقيام بالإجراءات اللازمة للحجر.

وذكر بيان للمجلس "قررنا اتخاذ الإجراءات القانونية وفق أحكام المادة (368) من قانون العقوبات بحق كل من ‏يتسبب بنشر هذا الفيروس من خلال بث الشائعات الكاذبة حول الإصابات بالمرض أو ‏الاستهزاء بخطورته أو تشجيع المواطنين على التجمعات بأي شكل من الأشكال والتي ‏منعتها لجنة الأمر الديواني بالرقم (55) لسنة 2020".

وأضاف "التأكيد على الجهات الأمنية المختصة على تنفيذ حظر التجوال بشكل كامل وإلقاء ‏القبض على كل من يخالف ذلك بالتعاون مع المحاكم الخافرة التي سوف تتابع تنفيذ ‏حظر التجوال".

يذكر أن المادة (368) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 نصت ‏على عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات بحق كل من يرتكب عمدا فعلا من شأنه نشر ‏مرض خطير يضر بحياة الأفراد.‏

المصدر: RT