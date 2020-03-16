الجزائر..اعتقال مدير قناة تلفزيونية بتهمة ابتزاز برلمانيين وتبييض أموال

اعتقلت الشرطة الجزائرية، الأحد، السياسي والمليونير صاحب تلفزيون "بور تي في" رضا محيقني، بضواحي العاصمة، بتهمة تبييض أموال والمشاركة بشبكة دولية تمارس عمليات ابتزاز ضد برلمانيين.

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وكشفت المصادر، أن رضا محيقني يخضع حاليا للتحقيق لدى فرقة الدرك الوطني رفقة شخصين آخرين، هما صحفي وزوجته المحامية، بتهم تتمثل في مخالفة تشريع الصرف وتلقي مزايا غير مستحقة، تخص أموالا تقدر بـ 10 ملايين دينار، ومبلغ بالعملة الصعبة يقدر بـ 100 ألف يورو.

وأشارت قناة "الشروق" التلفزيونية الخاصة التي أوردت الخبر إلى أن رضا محيقني المقيم في فرنسا، ينشط ضمن "شبكة دولية تحترف الابتزاز ومخالفة حركة الصرف ونقل رؤوس الأموال إلى الخارج، والتهديد بواسطة التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، ضد سياسين ونواب في البرلمان الجزائري.

وجرى اعتقال محيقني، وهو مدير قناتي "بور تي في" وقناة "شمس" السياحية، اللتين تبثان من الأراضي الفرنسية، متلبسا وبحيازته مبلغ مالي تجاوز 6 ملايين دينار وأكثر من 400 ألف يورو.

وقالت مصادر أخرى إن رضا محيقني متهم بنهب أموال من القطاع الخاص عن طريق الابتزاز، ومنها صفقات غير مشروعة في قضايا الإعلانات على قناته التلفزيونية المسجلة في الخارج، وسيخضع للتحقيق المعمق للوصول إلى باقي عناصر الشبكة المتورطة معه.

المصدر:algeriescoop