بن سلمان يبحث مع جونسون التنسيق لمكافحة كورونا في إطار مجموعة العشرين

بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وضرورة تكاتف المجتمع الدولي في التصدي لهذا الوباء.

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وأكد ولي العهد خلال اتصال هاتفي الأحد مع جونسون، على أهمية بحث الوسائل الممكنة لتنسيق التعاون الدولي في هذا المجال، وفي إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام.

وأشار إلى عزم السعودية تنسيق جهود دول مجموعة العشرين لوضع السياسات اللازمة لمكافحة هذا الوباء، وتخفيف أعبائه الاقتصادية وتمكين الحلول الطبية للوقاية والعلاج، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

من جهته، أطلع جونسون، بن سلمان، على جهود بريطانيا لإيجاد لقاح لكورونا.

يذكر أن وزارة الصحة السعودية كانت قد أعلنت، مساء الأحد، عن رصد وتسجيل 15 إصابة جديدة بالفيروس الجديد (كوفيد 19).

وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 118، بعدما كانت ثلاث حالات قد تعافت منه، وإن بقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي.

كما أشارت إلى أن من بين الحالات، حالة كانت في وضع حرج، وتحسنت الأحد، وتم رفع أجهزة التنفس الصناعي عنها، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.

المصدر: "واس"