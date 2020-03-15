القاهرة تشيد بالتعاون مع عمّان في حل أزمة المصريين العالقين في الأردن

أشادت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عبد الشهيد، بجهود السلطات الأردنية في تسهيل إجراءات المصريين العالقين بمطارات الأردن.

وذكرت الوزيرة، أنها تلقت اتصالا من علي العايد السفير الأردني بالقاهرة، أكد خلاله أنه تم حل أزمة المصريين العالقين، وأنهم على وشك الوصول إلى القاهرة.

إقرأ المزيد

وأشارت إلى أن وزارتي الخارجية والهجرة في مصر تابعتا القضية، حتى تم الوصول إلى صيغة حل تضمن إجراءات الحجر التي حددتها السلطات الأردنية وتيسير سفر المصريين.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT