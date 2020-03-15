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المغرب يرصد 1.4 مليار دولار لمواجهة كورونا

أخبار العالم العربي

المغرب يرصد 1.4 مليار دولار لمواجهة كورونا
Reuters
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ذكر بيان أصدره الديوان الملكي المغربي، أن الملك محمد السادس أمر بإنشاء صندوق باحتياطي قدره عشرة مليارات درهم (1.4 مليار دولار) لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وورد في بيان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الصندوق يهدف إلى توفير "النفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنى التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال".

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وأضاف البيان، أن جزءا من الاعتمادات المخصصة للصندوق "ستخصص لدعم الاقتصاد الوطني من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما في ما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة والحفاظ على الوظائف والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة".

المصدر: رويترز

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