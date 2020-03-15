كورونا يدفع الأردنيين لتسجيل عقود زواجهم في المنازل

أصدر قاضي القضاة في الأردن الشيخ عبد الحافظ الربطة اليوم قرارا يتضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا الواجب اتباعها في المحاكم الشرعية، اعتبارا من الاثنين.

ووفقا للإجراءات، سيتم وقف تسجيل القضايا من قبل المواطنين باستثناء دعاوى النفقات والأمور المستعجلة والدعاوى والطلبات المرتبطة بمواعيد إجرائية مثل الدعاوى الاعتراضية.

كما سيتم تأجيل النظر في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الشرعية الابتدائية خلال الفترة من 16 مارس إلى 2 أبريل 2020.

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وسيتم وقف دورات تأهيل المقبلين على الزواج، وتأجيل استقبال طلبات التخارج والأذونات المتعلقة بالقاصرين بمختلف أنواعها وتأجيل النظر في الطلبات المقدمة سابقا، وتوثيق عقود الزواج لمن أتم الثامنة عشرة خارج المحكمة (المنزل) من خلال الاتصال على الرقم المنشور على الموقع الإلكتروني لدائرة قاضي القضاة ليصار إلى تحديد مندوب المحكمة الذي سيستقبل الطلب ويقوم بالتوثيق.

وسيتم وقف الندوات والمحاضرات والبرامج التي تعقد في معهد القضاء الشرعي وخارجه لمدة أسبوعين.

المصدر: khaberni