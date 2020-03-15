الجزائر تعلق جميع الرحلات الجوية والبحرية مع فرنسا

اتخذت السلطات الجزائرية اليوم الأحد، قرارا بتعليق جميع الرحلات الجوية والبحرية بين الجزائر وفرنسا ابتداء من 17 مارس، في خطوة تهدف للحد من تفشي فيروس كورونا.

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وجاء في بيان نقله التلفزيون الحكومي أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية ستتكفل بإجراء رحلات مستعجلة لضمان عودة العشرات من المسافرين الجزائريين والمقيمين في فرنسا.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأحد عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 4 حالات.

وقالت الوزارة إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 48 حالة.

المصدر: وكالات