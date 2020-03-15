 
مباشر

الجزائر تعلق جميع الرحلات الجوية والبحرية مع فرنسا

أخبار العالم العربي

الجزائر تعلق جميع الرحلات الجوية والبحرية مع فرنسا
Reuters PH
طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ng7n

اتخذت السلطات الجزائرية اليوم الأحد، قرارا بتعليق جميع الرحلات الجوية والبحرية بين الجزائر وفرنسا ابتداء من 17 مارس، في خطوة تهدف للحد من تفشي فيروس كورونا.

إقرأ المزيد
كورونا.. رابع وفاة في الجزائر والإصابات ترتفع إلى 48
كورونا.. رابع وفاة في الجزائر والإصابات ترتفع إلى 48

وجاء في بيان نقله التلفزيون الحكومي أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية ستتكفل بإجراء رحلات مستعجلة لضمان عودة العشرات من المسافرين الجزائريين والمقيمين في فرنسا.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأحد عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 4 حالات.

وقالت الوزارة إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 48 حالة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا