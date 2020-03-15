كورونا.. الأمن الفلسطيني يطلق حملة رمزية تضامنا مع إيطاليا (صورة)

عبر رجال أمن فلسطينيون على طريقتهم الخاصة عن تضامنهم مع إيطاليا، التي يجتاحها فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت صورة متداولة لرجال أمن فلسطينيين يحملون الأعلام الفلسطينية أمام كنيسة المهد ببيت لحم، وقد أشعلوا شموعا كتبوا بها عبارة Forza Italia.

وأعلنت السلطات الإيطالية اليوم الأحد، عن وفاة 368 شخصا جراء الفيروس في الـ24 ساعة الماضية، فيما تجاوز عدد المصابين في أنحاء البلاد 23 ألفا.

وعلى الرغم من احتفاظ الصين بالصدارة في قائمة أكثر دول العالم تضررا بكورونا، تحولت أوروبا مؤخرا إلى أكبر بؤرة للوباء على مستوى العالم من حيث وتيرة انتشاره، حيث تضم قائمة الدول العشر الأكثر تضررا بالفيروس ثلاث دول فقط غير أوروبية.

المصدر: RT + وكالات