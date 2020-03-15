 
مباشر

كورونا.. الأمن الفلسطيني يطلق حملة رمزية تضامنا مع إيطاليا (صورة)

أخبار العالم العربي

كورونا.. الأمن الفلسطيني يطلق حملة رمزية تضامنا مع إيطاليا (صورة)
RT EAL/KB
الفلسطينيون يتضامنون على طريقتهم مع إيطاليا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ng7m

عبر رجال أمن فلسطينيون على طريقتهم الخاصة عن تضامنهم مع إيطاليا، التي يجتاحها فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت صورة متداولة لرجال أمن فلسطينيين يحملون الأعلام الفلسطينية أمام كنيسة المهد ببيت لحم، وقد أشعلوا شموعا كتبوا بها عبارة Forza Italia.

كورونا.. الأمن الفلسطيني يطلق حملة رمزية تضامنا مع إيطاليا (صورة)الفلسطينيون يتضامنون على طريقتهم مع إيطاليا

وأعلنت السلطات الإيطالية اليوم الأحد، عن وفاة 368 شخصا جراء الفيروس في الـ24 ساعة الماضية، فيما تجاوز عدد المصابين في أنحاء البلاد  23 ألفا.

وعلى الرغم من احتفاظ الصين بالصدارة في قائمة أكثر دول العالم تضررا بكورونا، تحولت أوروبا مؤخرا إلى أكبر بؤرة للوباء على مستوى العالم من حيث وتيرة انتشاره، حيث تضم قائمة الدول العشر الأكثر تضررا بالفيروس ثلاث دول فقط غير أوروبية.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا