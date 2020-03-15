عبد الله الثاني يشدد على ضرورة استمرار مواجهة كورونا

أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني، ضرورة استمرار الجاهزية لمواجهة كل التطورات المتعلقة بالفيروس، والتواصل المستمر والشفافية مع المواطنين، حتى يكون الجميع مطمئنا وواثقا بالإجراءات.

وشدد خلال اجتماع ترأسه لبحث منع انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، على ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق بين كل المؤسسات للتعامل مع التطورات المتعلقة بالفيروس.

وأعرب عن ثقته بوعي ومسؤولية المواطنين في التعامل مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، مشيرا إلى أهمية الابتعاد عن التجمعات، واستخدام الأساليب المثلى للوقاية من هذا المرض.

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وأشار إلى ضرورة الاستمرار في توفير كل الخدمات اللازمة للمواطنين في المجالات الصحية والتعليمية والتموينية وشدد على أن العملية التعليمية يجب أن تبقى مستمرة.

ولفت إلى أهمية توفير المعدات الطبية وأدوات الكشف عن الفيروس، والسبل الملائمة للرعاية الصحية للمرضى، ضمن أفضل المعايير العالمية، وقال: "ما عندي أهم من سلامة المواطن الأردني".

المصدر: وكالة "بترا"