طهران: وزير الخارجية الإماراتي أكد لظريف تضامن بلاده مع إيران في وجه كورونا

أكد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي اليوم الأحد مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، على تضامن الإمارات حكومة وشعبا مع إيران في مواجهة كورونا.

وأفادت الدائرة العامة للإعلام في الخارجية الإيرانية بأن ظريف عبر للوزير الإماراتي الشيخ عن شكر طهران للإمارات على تضامنها مع طهران وتقديم المساعدات الطبية.

وشدد ظريف على أن فيروس كورونا قضية عالمية تتطلب ضرورة التعاون بين جميع دول العالم للقضاء عليه.



المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية



