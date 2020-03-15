 
مباشر

طهران: وزير الخارجية الإماراتي أكد لظريف تضامن بلاده مع إيران في وجه كورونا

أخبار العالم العربي

Evgenia Novozhenina REUTERS
Reuters Evgenia Novozhenina REUTERS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ng73

أكد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي اليوم الأحد مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، على تضامن الإمارات حكومة وشعبا مع إيران في مواجهة كورونا.

وأفادت الدائرة العامة للإعلام في الخارجية الإيرانية بأن ظريف عبر للوزير الإماراتي الشيخ عن شكر طهران للإمارات على تضامنها مع طهران وتقديم المساعدات الطبية.
وشدد ظريف على أن فيروس كورونا قضية عالمية تتطلب ضرورة التعاون بين جميع دول العالم للقضاء عليه.

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا