كورونا.. الإمارات تعلن قائمة جنسيات تمنح حامليها التأشيرة في مطار دبي بينها الروسية

أعلنت شركة "طيران الإمارات"، أن المسافرين الذين يحملون جوازات دول محددة سيحصلون على التأشيرات عند الوصول إلى مطار دبي الدولي.

وحسب الموقع الإلكتروني لمؤسسة مطارات دبي، فإنه "اعتبارا من 17 مارس، علقت السلطات الإماراتية إصدار جميع تأشيرات الدخول باستثناء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، ولا ينطبق هذا على المسافرين الذين لديهم تأشيرات صادرة قبل الموعد المذكور".

وأشارت، إلى أنه "يمكن للمسافرين الذين يحملون جوازات سفر الدول التالية، مواصلة السفر من وإلى الإمارات".

وتشمل القائمة مواطني أستراليا - النمسا - بلجيكا - بروناي - بلغاريا – كندا - كرواتيا – قبرص - تشيكيا - الدنمارك - إستونيا - فنلندا - فرنسا - ألمانيا - اليونان - هونغ كونغ - المجر - آيسلندا - أيرلندا - إيطاليا (من روما فقط) – اليابان - لاتفيا - ليختنشتاين - ليتوانيا - لوكسمبورغ - ماليزيا - مالطا - موناكو - هولندا - نيوزيلندا - النرويج - بولندا - البرتغال - رومانيا - سان مارينو - سنغافورة - سلوفاكيا - سلوفينيا - كوريا الجنوبية - إسبانيا - السويد - سويسرا - الفاتيكان- بريطانيا- الولايات المتحدة – الصين، وروسيا".

وحسب المؤسسة، فإنه "عند الوصول إلى مطار دبي الدولي، سيخضع جميع الركاب لعملية مسح حراري بوساطة الكاميرات، باستثناء القادمين من عدد محدد من البلدان، إذ سيخضعون للفحص الحراري ومسحة الأنف.

Emirates has implemented thermal screening measures for all USA flights departing Dubai. This is in addition to thermal screening of all passengers arriving at @DXB. The health and safety of our customers is of utmost importance and will not be compromised. #FlyEmiratesFlyBetterpic.twitter.com/lcUbviWsfB — Emirates Airline (@emirates) March 13, 2020

المصدر: الإمارات اليوم