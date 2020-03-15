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كورونا.. الإمارات تعلن قائمة جنسيات تمنح حامليها التأشيرة في مطار دبي بينها الروسية

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كورونا.. الإمارات تعلن قائمة جنسيات تمنح حامليها التأشيرة في مطار دبي بينها الروسية
Reuters Carlos Jasso
مطار دبي في الإمارات - أرشيف
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أعلنت شركة "طيران الإمارات"، أن المسافرين الذين يحملون جوازات دول محددة سيحصلون على التأشيرات عند الوصول إلى مطار دبي الدولي.

وحسب الموقع الإلكتروني لمؤسسة مطارات دبي، فإنه "اعتبارا من 17 مارس، علقت السلطات الإماراتية إصدار جميع تأشيرات الدخول باستثناء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، ولا ينطبق هذا على المسافرين الذين لديهم تأشيرات صادرة قبل الموعد المذكور".

وأشارت، إلى أنه "يمكن للمسافرين الذين يحملون جوازات سفر الدول التالية، مواصلة السفر من وإلى الإمارات".

وتشمل القائمة مواطني أستراليا - النمسا - بلجيكا - بروناي - بلغاريا – كندا - كرواتيا – قبرص - تشيكيا - الدنمارك - إستونيا - فنلندا - فرنسا - ألمانيا - اليونان - هونغ كونغ - المجر - آيسلندا - أيرلندا - إيطاليا (من روما فقط) – اليابان - لاتفيا - ليختنشتاين - ليتوانيا - لوكسمبورغ - ماليزيا - مالطا - موناكو - هولندا - نيوزيلندا - النرويج - بولندا - البرتغال - رومانيا - سان مارينو - سنغافورة - سلوفاكيا - سلوفينيا - كوريا الجنوبية - إسبانيا - السويد - سويسرا - الفاتيكان- بريطانيا- الولايات المتحدة – الصين، وروسيا".

وحسب المؤسسة، فإنه "عند الوصول إلى مطار دبي الدولي، سيخضع جميع الركاب لعملية مسح حراري بوساطة الكاميرات، باستثناء القادمين من عدد محدد من البلدان، إذ سيخضعون للفحص الحراري ومسحة الأنف.

المصدر: الإمارات اليوم

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