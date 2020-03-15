كورونا.. السعودية تمنع إدخال مياه الشرب إلى جميع المساجد والجوامع

أمر وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبد اللطيف آل الشيخ اليوم الأحد، بمنع إدخال مياه الشرب بكل أنواعها مؤقتا للمساجد والجوامع، وذلك استكمالا لإجراءات احترازية ضد كورونا المستجد.

كما أصدر الوزير السعودي قرارا بقصر استقبال طلبات واستفسارات المراجعين لديوان الوزارة وفروعها عبر وسائل التواصل المعلن عنها في بوابة الوزارة الإلكترونية.

إقرأ المزيد

وتضمن القرار، خفض عدد الحضور للموظفين في ديوان الوزارة وفروعها بنسبة 50% على أن يمارس باقي الموظفين أعمالهم عن بعد ولا يسمح بعدم حضور الموظف ليومين متتاليين، فيما تتولى الوكالات والإدارات والأمانات والفروع بالوزارة ترتيب ذلك بين موظفيها بما يضمن استمرارية العمل، كما وجه الوزير بتطبيق ساعات الدوام المرنة بمعدل ساعة حضورا وانصرافا.

المصدر: جريدة عكاظ السعودية