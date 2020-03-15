مصر.. حملة لمواجهة حالات الغش واحتكار مستلزمات الوقاية من كورونا

أعلن وزير التموين المصري علي المصيلحي، أنه كلف كافة الأجهزة الرقابية بضبط الأسواق، والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المباعة، والتصدي للغش في أي منتج ومنع محاولات احتكار السلع.

وأضاف أنه سيتم سحب الترخيص عند ارتكاب المخالفات وتحويل مرتكبيها إلى نيابة أمن الدولة، وشدد على ضرورة مراقبة أسعار وجودة المنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية والنظافة، للحد من التلاعب بالأسعار أو حالات الغش التجاري.

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ووجه المصيلحي أيضا، بضرورة التنسيق الكامل والفوري بين الأجهزة الرقابية ووضع خطة محددة للعمل الميداني وطالب المواطنين، بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد ترتكب من جانب بعض التجار أثناء علميات البيع والشراء.

ناصر حاتم

المصدر: RT