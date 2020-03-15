 
مباشر

مصر.. حملة لمواجهة حالات الغش واحتكار مستلزمات الوقاية من كورونا

أخبار العالم العربي

مصر.. حملة لمواجهة حالات الغش واحتكار مستلزمات الوقاية من كورونا
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ng6z

أعلن وزير التموين المصري علي المصيلحي، أنه كلف كافة الأجهزة الرقابية بضبط الأسواق، والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المباعة، والتصدي للغش في أي منتج ومنع محاولات احتكار السلع.

وأضاف أنه سيتم سحب الترخيص عند ارتكاب المخالفات وتحويل مرتكبيها إلى نيابة أمن الدولة، وشدد على ضرورة مراقبة أسعار وجودة المنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية والنظافة، للحد من التلاعب بالأسعار أو حالات الغش التجاري.

إقرأ المزيد
مصر.. تعليمات جديدة لركاب مترو الأنفاق مرتبطة بفيروس كورونا
مصر.. تعليمات جديدة لركاب مترو الأنفاق مرتبطة بفيروس كورونا

ووجه المصيلحي أيضا، بضرورة التنسيق الكامل والفوري بين الأجهزة الرقابية ووضع خطة محددة للعمل الميداني وطالب المواطنين، بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد ترتكب من جانب بعض التجار أثناء علميات البيع والشراء.

ناصر حاتم

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا