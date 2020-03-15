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كاتب سعودي حذر قبل 22 عاما من عادات تنقل الأمراض والأوبئة

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كاتب سعودي حذر قبل 22 عاما من عادات تنقل الأمراض والأوبئة
Reuters Mohamed Alhwaity
الأعراس فس السعودية - أرشيف
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حذر الكاتب السعودي عبد الفتاح بن أحمد الريس قبل نحو 22 عاما، من بعض العادات التي يتبعها الشعب السعودي في مناسباته، والتي قد تسهم في نقل الأمراض والأوبئة.

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وذهب الريس، في مقالته التي نشرت في جريدة "الرياض" عام 1998، للتحذير من بعض التصرفات في المناسبات الكبيرة وخاصة الزيجات.

ورصد الكاتب حينها، أربع ملاحظات مهمة في مجال الحفاظ على الصحة العامة في المناسبات، حيث ذكر التالي:

الملاحظة الأولى - أن غسل اليدين قبل الطعام مهم جدا وخاصة في المناسبات العائلية وفي حفلات الزواج حيث يصافح الشخص عشرات الأشخاص.

الملاحظة الثانية - تتعلق بتقطيع اللحم للضيوف من قبل المضيف أو بين الضيوف أنفسهم بواسطة اليد، وهذه قابلة لنقل العدوى بين الأشخاص، وأن هذه العادة غير مستحبة لسببين:

الأول إلزام الضيف بأكل ما قطع له وقد يكون له رغبة بقطع أخرى من اللحم فيهملها أو يتركها مكرها.

والثاني في حال كان الشخص مقطع اللحم يأكل بطريقة خاطئة ويدخل يده في فمه عند الأكل.

الملاحظة الثالثة - وتتعلق باستخدام المناشف والفوط القماشية لجميع الضيوف واستخدام عبوات العطر والصابون عند المغاسل، ويجب استخدام المناديل الورقية وعبوات النظافة ذات الاستخدام الواحد.

وخصص الكاتب الملاحظة الرابعة للمطاعم وما يحدث فيها من سوء النظافة في المطابخ والمعدات والأطباق وعدم الحرص على الطهي الجيد للأكل.

المصدر: سبق

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