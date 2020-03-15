مصدر في الرئاسة العراقية لـRT: تم الاتفاق على اسم رئيس الحكومة الانتقالية

كشف مصدر في رئاسة الجمهورية في العراق، اليوم الأحد، عن اتفاق الكتل السياسية العراقية على رئيس الحكومة الانتقالية.

وقال المصدر لـRT إن "رئيس الجمهورية برهم صالح سيكلف اليوم ليلا أو يوم غد الاثنين رئيس الحكومة الانتقالية"، مبينا أن "نعيم السهيل الذي يعمل نائبا لرئيس ديوان رئاسة الجمهورية هو الشخصية التي اتفق عليها".

يذكر أن المدة الدستورية المحددة لرئيس الجمهورية لتكليف رئيس الحكومة الانتقالية تنتهي يوم غد الاثنين.

المصدر: RT