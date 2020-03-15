المالية المصرية: مؤشرات الموازنة جيدة بعد تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة أزمة كورونا

قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن مؤشرات الموازنة حتى الآن جيدة وتحقق المستهدف، بعد ساعات من إعلان الرئاسة المصرية تخصيص 100 مليار جنيه للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.

إقرأ المزيد

وعلى الرغم من تأكيد معيط أن مؤشرات الميزانية إيجابية حاليا، إلا أنه شدد على أن "الأولوية في الأشهر الأربعة القادمة هي لمواجهة الأزمة ولو على حساب المستهدفات"، مضيفا أن "أهم شيء حماية بلدنا في ظل الظروف الراهنة".

من جهته، قال نائب وزير المالية أحمد كجوك، إن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي، "وهي شهادة على قدرتنا على الحفاظ على أوضاعنا المالية"، فضلا عن تحقيق عجز كلي بواقع 6.2% مقابل 7.2%، أي بمعدل تخفيض 1% العام المقبل.

المصدر: وكالات