المفتي علي جمعة: الرسول أمرنا بالحجر قبل كورونا

اعتبر الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، أن الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر بالحجر الصحي أثناء انتشار مرض الطاعون، حيث نهى عن الخروج من الأرض التي وقع بها الطاعون أو الدخول إليها.

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وأوضح أن التصنيف الوبائي لبعض الفيروسات أو الأمراض قد يكون شديدا وأخطر من الطاعون وقد يكون بسيطا.

وأضاف جمعة، خلال حواره في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "CBC"، أن الإيدز والسارس أمراض خطيرة، بينما خطورة فيروس كورونا تكمن في كونه طفرة من السارس، "يعني هو سارس بس اتولد منه فيروس جديد، زي مثلا دودة القز لما تتحول فراشة"، موضحا أن الدولة متكاتفة لمنع انتشار الفيروس، وتعليق المدارس قرار استباقي جيد.

وأشار المفتى المصري السابق، إلى أن المصافحة سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الرسول قال "لا ضرر ولا ضرار".

المصدر: صحف مصرية